ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Монако

«Милан» официально объявил о подписании итальянского форварда «Монако» Пьетро Пеллегри.

Речь идет о годичной аренде стоимостью 1 миллион евро с правом выкупа за 6 миллионов евро, который станет обязательным при достижении определенных условий. Также для «Монако» предусмотрены бонусы в размере 1 миллиона евро и 15% от следующей продажи игрока.

Пеллегри уже выступал в Серии А за «Дженоа», воспитанником которой он является. В прошлом сезоне на счету форварда 1 гол и 1 ассист в 17 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Ранее «Милан» в первом туре Серии А обыграл «Сампдорию».