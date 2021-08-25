ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Монако

«Милан» официально объявил о подписании итальянского форварда «Монако» Пьетро Пеллегри.
Речь идет о годичной аренде стоимостью 1 миллион евро с правом выкупа за 6 миллионов евро, который станет обязательным при достижении определенных условий. Также для «Монако» предусмотрены бонусы в размере 1 миллиона евро и 15% от следующей продажи игрока.
Пеллегри уже выступал в Серии А за «Дженоа», воспитанником которой он является. В прошлом сезоне на счету форварда 1 гол и 1 ассист в 17 матчах за «Монако» во всех турнирах.
Ранее «Милан» в первом туре Серии А обыграл «Сампдорию».
Источник — ФК Милан
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