ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Монако

Пьетро Пеллегри вернулся в Серию А

  • 25.08.2021 17:55
  • 1853 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Монако
© ФК Милан. Пьетро Пеллегри

«Милан» официально объявил о подписании итальянского форварда «Монако» Пьетро Пеллегри.

Речь идет о годичной аренде стоимостью 1 миллион евро с правом выкупа за 6 миллионов евро, который станет обязательным при достижении определенных условий. Также для «Монако» предусмотрены бонусы в размере 1 миллиона евро и 15% от следующей продажи игрока.

Пеллегри уже выступал в Серии А за «Дженоа», воспитанником которой он является. В прошлом сезоне на счету форварда 1 гол и 1 ассист в 17 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Ранее «Милан» в первом туре Серии А обыграл «Сампдорию».

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Источник — ФК Милан

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 25.08.2021 18:31
    0
    Зверь. Иммобиле с квальярелой нервно переглянулись
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    Face Control
    Face Control, 25.08.2021 17:58
    +1
    Удачи.
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