Серия А. Милан минимально обыграл Сампдорию

Первый тур нового сезона Серии А закрывался матчем в Генуе, где «Сампдория» принимала «Милан». Ранний гол Браима Диаса так и остался единственным в матче – «Милан» одержал минимальную победу 1:0.
«Сампдория» - «Милан» - 0:1
Гол: 0:1 – 9 Браим Диас.
«Сампдория» – Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 71), Кандрева, Дамсгор, Экдаль (Адриен Силва, 86), Торсбю, Квальярелла, Габбьядини (Верре, 71).
«Милан» – Меньян, Калабрия (Романьоли, 88), Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 81), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 69), Браим Диас (Беннасер, 69).
Предупреждения: Габбьядини (33), Кьер (86), Мурру (89).
Также сегодня «Кальяри» сыграл вничью со «Специей» - 2:2.
Источник — Sport.ua
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