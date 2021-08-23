Серия А. Специя без Коваленко сыграла вничью с Кальяри

Сегодня «Специя», за которую на правах аренды выступает украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, в первом туре Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Кальяри». Гости вели со счетом 2:0, однако «Кальяри» сумел отыграться благодаря дублю Жоау Педру.

«Кальяри» - «Специя» - 2:2

Голы: Жоау Педру 62, 66 с пенальти – Гьяси 7, Бастони 58

Сам Коваленко из-за усталости даже не попал в заявку на матч с «Кальяри».