1-й тур
Кальяри
2 : 2
Специя
23.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Специя без Коваленко сыграла вничью с Кальяри

Украинский хавбек матч пропускал

  • 23.08.2021 21:36
  • 493 просмотра
  • 4 комментария
Серия А. Специя без Коваленко сыграла вничью с Кальяри
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Специя», за которую на правах аренды выступает украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, в первом туре Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Кальяри». Гости вели со счетом 2:0, однако «Кальяри» сумел отыграться благодаря дублю Жоау Педру.

«Кальяри» - «Специя» - 2:2
Голы: Жоау Педру 62, 66 с пенальти – Гьяси 7, Бастони 58

Сам Коваленко из-за усталости даже не попал в заявку на матч с «Кальяри».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Space8New
    Space8New, 23.08.2021 22:25
    0
    Кобін - стайл
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 23.08.2021 22:16
    +1
    Алексей Голяченко, 23.08.2021 22:00
    И тут греет
    Перегрел, нужна пауза!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.08.2021 22:00
    +2
    И тут греет
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 23.08.2021 21:45
    +6
    Ну да, від постійного сидіння на лавці втома просто нереальна, нехай відпочине пацанчик)))
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