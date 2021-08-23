Серия А. Специя без Коваленко сыграла вничью с Кальяри

Сегодня «Специя», за которую на правах аренды выступает украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, в первом туре Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Кальяри». Гости вели со счетом 2:0, однако «Кальяри» сумел отыграться благодаря дублю Жоау Педру.
«Кальяри» - «Специя» - 2:2
Голы: Жоау Педру 62, 66 с пенальти – Гьяси 7, Бастони 58
Сам Коваленко из-за усталости даже не попал в заявку на матч с «Кальяри».
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Источник — Sport.ua
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