Известно, почему Коваленко не попал в состав Специи на матч Серии А

Виктор почувствовал усталость

  • 23.08.2021 00:05
  • 840 просмотров
  • 4 комментария
Известно, почему Коваленко не попал в состав Специи на матч Серии А
© ФК Специя. Виктор Коваленко

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко не попал в заявку на выездной матч первого тура Серии А против «Кальяри».
 
По информации официального сайта «Специи», украинец не сыграет из-за переутомления.
 
Отметим, что в матче Кубка Италии против «Порденоне» Виктор сыграл 86 минут.
 
Встреча «Кальяри» – «Специя» состоится 23 августа. Начало в 19:30 по Киеву. 

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Источник — ФК Специя

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 23.08.2021 01:00
    0
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 23.08.2021 00:32
    +1
    Известно, почему Коваленко не попал в состав Специи на матч Серии А. У него обе ноги левые.
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    romprest
    online
    romprest, 23.08.2021 00:15
    +1
    Цікаво, а Педрі з Барси чув, що так можна?
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    Alehandro
    Alehandro, 23.08.2021 00:09
    +7
    За один матч сыграл в 20 раз больше, чем за весь прошлый сезон - конечно устал))
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