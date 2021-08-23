Известно, почему Коваленко не попал в состав Специи на матч Серии А

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко не попал в заявку на выездной матч первого тура Серии А против «Кальяри».



По информации официального сайта «Специи», украинец не сыграет из-за переутомления.



Отметим, что в матче Кубка Италии против «Порденоне» Виктор сыграл 86 минут.



Встреча «Кальяри» – «Специя» состоится 23 августа. Начало в 19:30 по Киеву.