Известно, почему Коваленко не попал в состав Специи на матч Серии А

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко не попал в заявку на выездной матч первого тура Серии А против «Кальяри».
По информации официального сайта «Специи», украинец не сыграет из-за переутомления.
Отметим, что в матче Кубка Италии против «Порденоне» Виктор сыграл 86 минут.
Встреча «Кальяри» – «Специя» состоится 23 августа. Начало в 19:30 по Киеву.
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Источник — ФК Специя
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