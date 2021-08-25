В четверг, 26 августа «Заря» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы примет «Рапид». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан».
«Заря» - «Рапид». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Первый матч в Австрии завершился победой «Рапида» 3:0.
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Источник — Sport.ua
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