Первая лига. Металлист выходит в лидеры, Нива уже третья

Минувший тур получился не результативным. Было забито 16 мячей в 8 поединках. Пять голов были забиты с пенальти. К слову, реализация одиннадцатиметровых была в туре стопроцентной.

«Олимпик» на выезде со счетом 2:0 выиграл у «Горняка-Спорт», который уступил в третьем поединке кряду. «Прикарпатье» расписало мировую 1:1 с «Волынью». Иванофранковцы продолжают удерживать реноме команды, в матчах которой забивается больше всего голов (на данный момент таковых 19). Любопытно, что луцкая команда в пяти матчах уже четыре раза сыграла вничью и одну встречу выиграла.

«Агробизнес» и «Кривбасс» сыграли вничью 0:0. Для криворожской команды это первая ничья в сезоне. До этого она одержала четыре победы.

«ВПК-Агро» одержал выездную победу со счетом 3:1 над «Ужгородом». За команду из Шевченковки хет-триком отличился Станислав Кулиш. «ВПК-Агро» продолжает интересную статистику. В четвертом поединке кряду в матчах с участием этого коллектива одна из команд забивает три мяча. До этого «агрономы» побеждали 3:0 и дважды уступали 0:3. Но на этот раз команда Александра Грицая победила со счетом 3:1. «Ужгород» больше всех пропустил в Первой лиге, а именно 15 мячей. Закарпатская команда идет 16-й, замыкая турнирную таблицу.

«Металлист» одержал уверенную победу в матче с «Оболонью». Харьковчане победили 3:0 благодаря голам Балули, Банады и Пейшото, который дебютировал за «Металлист» и в первом матче записал в свой актив забитый мяч. Харьковчане благодаря этой победе стали единоличными лидерами Первой лиги, имея в активе 15 очков. У второго «Кривбасса» 13 баллов. Кстати, «Металлист» с 14 голами в активе является самой результативной командой Первой лиги.

«Кремень» уступил на своем поле «Ниве» со счетом 1:2. После победы в первом туре для команды из Кременчуга это четвертое поражение кряду. А вот «Нива» второй раз кряду взяла три очка и уже три тура не проигрывает. Такие результаты позволили команде из Тернополя набрать 10 очков и выйти на чистое третье место, обогнав «Краматорск».

Что касается краматорчан, то они уступили на выезде «Альянсу» (0:1). Коллектив из Липовой Долины, кстати, не пропускает уже три тура подряд. По пропущенным мячам вместе с «Нивой» «Альянс» имеет лучшую статистику. Эти команды пропустили только по два мяча.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 5-й тур

22 августа

«Горняк-Спорт» - «Олимпик» - 0:2

Голы: Семчук, 46, Прядун, 69 (с пенальти).

«Прикарпатье» - «Волынь» - 1:1

Голы: Волошинович, 29 – Сад, 14 (с пенальти).

«Агробизнес» - «Кривбасс» - 0:0

Удаление: Петров, 88 («Агробизнес»).

«Ужгород» - «ВПК-Агро» - 1:3

Голы: Гайдучик, 7 – Кулиш, 12, 75 (с пенальти), 85.

«Металлист» - «Оболонь» - 3:0

Голы: Балули, 2 (с пенальти), Пейшото, 52, Банада, 63.

23 августа

«Кремень» - «Нива» - 1:2

Голы: Навроцкий, 83 – Бычек, 19, Ризнык, 27 (с пенальти).

Удаление: Белоусов, 80 («Кремень»).

«Подолье» - «Полесье» - 1:0

Гол: Липовуз, 43.

«Альянс» - «Краматорск» - 1:0

Гол: Рогозинский, 17.

Удаление: Пидручный, 57 («Краматорск»).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ