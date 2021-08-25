Заря — Рапид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от поединка 4-го квалификационного раунда Лиги Европы

  • 25.08.2021 15:25
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Заря — Рапид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Заря Луганск

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Заря» – «Рапид».

«Не ищите логики в футболе» - это выражение сказано не просто так. На мой взгляд, именно луганчане выглядели острее в Австрии. Они создали немало голевых моментов и должны были выигрывать матч. К сожалению, подвели не реализация созданного и собственные ошибки в обороне. Но это уже история.

«Заря» сильнее и, я уверен, что она пройдет «Рапид». И репетицию ответного поединка с венской командой луганчане показали в первом тайме игры УПЛ в Мариуполе, когда уже на 32-й минуте подопечные Виктора Скрипника выигрывали 3:0. На 60-й минуте счет был 4:1 в пользу «Зари» и затем тренерский штаб луганчан решил заменить группу лидеров, а именно Гладкого, Булецу, Кочергина, Шахаба. Замены были проделаны для того, чтобы лидеры «Зари» были свежими в ответном поединке с именитым австрийским клубом. Конечно, тренерский штаб «Зари» постарается своих игроков к ответному матчу подвести в самом лучшем состоянии, чтобы сразу же можно было высоко активно прессинговать, заставлять соперника ошибаться и попробовать забить быстрый гол. Это вполне правильный план на игру, так как соперника будет устраивать неспешный, монотонный ход игры с учетом результата первого матча. А взрывная, плотная, агрессивная, быстрая игра луганчан, конечно же, австрийцев не устраивает. «Заре» важно при этом сохранять холодную голову и нужный игровой баланс, чтобы не позволить сопернику проводить быстрые атаки.

Я лично верю в то, что можно и нужно проходить «Рапид». Могу привести в пример финал Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле на «Олимпийском стадионе» «Ливерпуль» - «Милан», когда Бенитес играл против Анчелотти. Этот финал еще называют стамбульское чудо! После того, как «Ливерпуль» проиграл со счетом 0:3 первый тайм, во второй половине встречи «мерсисайдцам» удалось сделать счет 3:3, победить в серии пенальти и выиграть трофей Лиги чемпионов. И стоит отметить, что «Ливерпуль» отыграл три гола за один тайм. У Сергея Бубки есть классное выражение: «Пока у тебя в запасе есть хотя бы одна попытка, то ты еще не проиграл». У луганчан впереди не одна попытка, а целый домашний матч при поддержке всей Украины. Мы верим в вас! Вы сможете это сделать! Удачи!», - сказал Грозный.

Матч «Заря» – «Рапид» состоится 26-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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