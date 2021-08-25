Петраков вызвал Дениса Бойко в сборную Украины

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков довызвал 33-летнего голкипера киевского «Динамо» Дениса Бойко на сентябрьский сбор.
1 сентября Украина сыграет с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022, 4 сентября Украина встретится с Францией. 8 сентября украинская национальная команда проведет товарищеский поединок с Чехией.
В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» один поединок в УПЛ.
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