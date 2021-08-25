Петраков вызвал Дениса Бойко в сборную Украины

Вратарь «Динамо» сможет принять участие в ближайших поединках украинской национальной команды

  • 25.08.2021 14:37
  • 1694 просмотра
  • 8 комментариев
Петраков вызвал Дениса Бойко в сборную Украины
© ФК Динамо Киев

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков довызвал 33-летнего голкипера киевского «Динамо» Дениса Бойко на сентябрьский сбор.

1 сентября Украина сыграет с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022, 4 сентября Украина встретится с Францией. 8 сентября украинская национальная команда проведет товарищеский поединок с Чехией.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» один поединок в УПЛ.

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(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Варелыч Васин
    online
    Варелыч Васин, 25.08.2021 15:33
    -1
    Спорный вариант. У Александрии, Колоса и Ворсклы в нынешнем розыгрыше у воротников от 0.5 до 0.8 пропущенных за игру. Как вариант третьего кипера с практикой. Кинконг сейчас, явно не тот, что был в Днепре.
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 25.08.2021 15:29
    +2
    У ржавых припадки начались. Посмотрим их стадию бешенства сегодня после 24.00
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    Андрій Некрасов
    online
    Андрій Некрасов, 25.08.2021 15:10
    +8
    folomkin99, 25.08.2021 14:49
    Эх, я верил в Петракова, но по вызовам в сборную можно приблизительно оценить то чего добьётся тренер. Как и Шевченко ничего.
    "Имя, сестра, имя?". Кого Вы предлагаете на роль 3 вратаря на эти 2 матча?
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    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 25.08.2021 15:07
    +9
    folomkin99, 25.08.2021 14:49
    Эх, я верил в Петракова, но по вызовам в сборную можно приблизительно оценить то чего добьётся тренер. Как и Шевченко ничего.
    Ты забыл что у нас вылетели Бущан, Трубин и даже Лунин ?
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 25.08.2021 15:07
    0
    folomkin99, 25.08.2021 14:49
    Эх, я верил в Петракова, но по вызовам в сборную можно приблизительно оценить то чего добьётся тренер. Как и Шевченко ничего.
    Посмотришь сегодня на состав отсосуолло, и потом напишешь кто из них заслужил играть в сборной.
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    aleks8-48
    online
    aleks8-48, 25.08.2021 14:58
    +12
    folomkin99, 25.08.2021 14:50
    этот тоже под колпаком суркиса и ахметова
    А кого вызывать? Бойко самый опытный вратарь после Пятова в играх на высоком международном уровне.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:50
    -13
    этот тоже под колпаком суркиса и ахметова
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:49
    -17
    Эх, я верил в Петракова, но по вызовам в сборную можно приблизительно оценить то чего добьётся тренер. Как и Шевченко ничего.
    Ссылка
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