Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Луческу указал нам на ошибки»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев рассказал о подготовке к матчу 6-го тура чемпионата Украины против «Колоса».

- После матча с «Десной» у всех отличное настроение. Обыграли команду, которая была на первом месте, и сами возглавили турнирную таблицу. На следующий день у нас был выходной, провел его за решением накопившихся вопросов, а затем вновь включились в работу – теория, тренажерный зал, занятие на поле.

Мистер присутствовал на теоретическом занятии, объяснял нам принципы игры, указал на ошибки, а затем за тренировочным занятием наблюдал из своего номера. Сама тренировка была тяжелой – в принципе, так всегда после выходного. А с сегодняшнего дня начинаем целенаправленную подготовку к матчу с «Колосом».

- Следил за «Колосом» с начала сезона? Что можешь сказать о сопернике?

- В принципе, мы их хорошо знаем, как и они нас. Смотрели их матчи и в квалификации Лиги конференций, и в чемпионате. Тренерский штаб подробно объяснит нам, как играть, и будем стараться выполнять на футбольном поле.

- Тот факт, что Луческу уже работает вместе с командой, добавляет вам уверенности?

- Да, конечно. Перед матчем с «Десной» он приехал на стадион, дал установку на поединок, а вместе с ней и заряд уверенности. Да и по самой игре чувствовалось его присутствие – если с «Ингульцом» мы допускали определенные ошибки, то с «Десной» уже такого не позволяли себе.

- После матча с «Десной» указывали на какие-то ошибки? Или тренер был всем доволен?

- Нет, он показал, в каких моментах можно было сыграть лучше, где нельзя было обрезаться, где – сыграть внимательнее.

- «Колос» – неудобный соперник для «Динамо». Как надо действовать в предстоящей игре, чтобы исключить сюрпризы?

- Нам расскажут, как надо действовать. Думаю, надо забить быстрый гол, и затем стараться действовать на контратаках, поскольку будет много свободных зон. Если же забить не удастся, «Колос» отойдет назад, будет обороняться большими силами, и будет сложно.

- Рассчитываешь выйти в стартовом составе?

- Посмотрим, как тренер решит, так и будет.