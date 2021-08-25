УАФ открыла новую футбольную площадку на месте, где дети пели гимн Украины

В Киеве на улице Закревского Украинская ассоциация футбола открыла новую футбольную площадку на месте, где во время Евро-2020 дети пели гимн Украины перед матчем дворовых команд.
На открытии присутствовали президент УАФ Андрей Павелко, бывшие наставники сборной Украины, а ныне сопредседатели комитета сборных УАФ Олег Блохин и Алексей Михайличенко, а также футболисты национальной команды и киевского «Динамо» Александр Сирота и Илья Забарный.
На новой футбольной площадке на киевской Троещине – безопасное искусственное покрытие лучшего европейского качества от украинского завода-производителя.
Источник — Facebook
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