УАФ открыла новую футбольную площадку на месте, где дети пели гимн Украины

Патриотизм юных футболистов был поощрен Ассоциацией футбола Украины

  • 25.08.2021 14:14
  • 3109 просмотров
  • 17 комментариев
УАФ открыла новую футбольную площадку на месте, где дети пели гимн Украины
© Facebook Андрея Павелко

В Киеве на улице Закревского Украинская ассоциация футбола открыла новую футбольную площадку на месте, где во время Евро-2020 дети пели гимн Украины перед матчем дворовых команд.

На открытии присутствовали президент УАФ Андрей Павелко, бывшие наставники сборной Украины, а ныне сопредседатели комитета сборных УАФ Олег Блохин и Алексей Михайличенко, а также футболисты национальной команды и киевского «Динамо» Александр Сирота и Илья Забарный.

На новой футбольной площадке на киевской Троещине – безопасное искусственное покрытие лучшего европейского качества от украинского завода-производителя.

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Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
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    Argon
    online
    Argon, 25.08.2021 15:39
    +1
    Ще б там діти бігали, а то понаходять здорові дядьки з пивними животиками, свої турніри влаштовуватимуть. В нас так на районі було: був асфальт, то діти бігали, стало штучне покриття- відбуваються змагання фірм містечкових масштабів
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    maxlove
    maxlove, 25.08.2021 15:12
    -1
    павелку у Відставку!!!
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    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 15:12
    -5
    Микола Гуцуляк, 25.08.2021 15:00
    Скількі """""""-них коментарів і коментаторів у простій і добрій люданій справі, безчестя рядиться у тоги «справедливого обурення», ба, навіть «нєгодованія»😎😂🤣
    Гарна справа. Но слабо верится, что вот так просто шкеты вышли и пели гимн, а их кто то случайно снял из окна своего дома. И потом - это.)
    Ссылка
    Український Крим
    online
    Український Крим, 25.08.2021 15:11
    +1
    Молодці! Хто любить країну, той і буде в цій країні отримувати
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 25.08.2021 15:00
    +2
    Скількі """""""-них коментарів і коментаторів у простій і добрій люданій справі, безчестя рядиться у тоги «справедливого обурення», ба, навіть «нєгодованія»😎😂🤣
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 25.08.2021 14:53
    +2
    Супер, как он подсуетился!
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 25.08.2021 14:50
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    В ОРДЛО был уровень жизни в 4 раза выше, чем сейчас. Но вы влюбились в чеченов со всеми вытекающими
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    Серж N
    online
    Серж N, 25.08.2021 14:45
    0
    Комментарий свернут. Показать
    folomkin99, 25.08.2021 14:37
    влюблять в страну надо через высокий уровень жизни тех кого ты хочешь в неё влюбить, а не через то что к тебе никак не относится, боление за малолетнего миллионера через экран телевизора
    Ордловец, хватит тут про свою любовь к чеченам рассказывать. Нагудели - любитесь
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:37
    0
    влюблять в страну надо через высокий уровень жизни тех кого ты хочешь в неё влюбить, а не через то что к тебе никак не относится, боление за малолетнего миллионера через экран телевизора
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 14:37
    -4
    Оказывается, это была спланированная акция с далеко идущими последствиями. Вот это комбинаторы. Браво!
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:33
    -1
    то э великэ футбольнэ будивныцтво
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:30
    -5
    уже на колхозе отмывают баблинское, больше уже негде?
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.08.2021 14:25
    +2
    New Zealander, 25.08.2021 14:17
    Неплохо было бы ещё не только строить, но и тренеров нормальных добросовестный и ответственных найти в каждое село. А не алкашей каких-то, которые только приходят чтобы бабло свое забрать.
    для этого деньги от воспитания игроков при его попадания в различные сборные и будут стимулы у тренеров. ну и конечно нужно уничтожить практику что за то что ты попадёшь на прослушивания ты должен бабло отвалить
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 25.08.2021 14:19
    +4
    Іниціатива чудова,але за всєї любові до футболу,бажано щоб такі майданчики були більш універсальними- і баскетбольними,і гандбольними,волейбольними і т.д.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.08.2021 14:19
    -1
    где то я это уже слыхал, и про майданчики и про хоккейные залы
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 14:17
    -5
    Неплохо было бы ещё не только строить, но и тренеров нормальных добросовестный и ответственных найти в каждое село. А не алкашей каких-то, которые только приходят чтобы бабло свое забрать.
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 25.08.2021 14:16
    -1
    А что там с заводами за деньги УЕФА?
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