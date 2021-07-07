ВИДЕО. Дети с Троещины стали знаменитыми, исполнив гимн Украины во дворе

Юные киевские футболисты стали знаменитыми, исполнив гимн Украины в одном из дворов Троещины перед началом игры с мячом.

На видео, снятом из окна квартиры, видно, как дети исполняют гимн Украины, приложив руки к сердцам. Юные футболисты действовали аналогично своим кумирам на Евро-2020. Ролик в Facebook опубликовал музыкант Дмитрий Сирченко.

Когда видео стало вирусным, на парней обратили внимание местные власти. Маленьким мальчикам, которые пели гимн Украины перед игрой в футбол, подарили футбольную атрибутику и бесплатные занятия. Ребята получили мячи, шарфы, а одному из них оплатили тренировки в футбольной секции.