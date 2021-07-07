ВИДЕО. Дети с Троещины стали знаменитыми, исполнив гимн Украины во дворе

Юные футболисты действовали аналогично своим кумирам на Евро-2020

  • 07.07.2021 06:25
  • 589 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дети с Троещины стали знаменитыми, исполнив гимн Украины во дворе
© Facebook

Юные киевские футболисты стали знаменитыми, исполнив гимн Украины в одном из дворов Троещины перед началом игры с мячом.

На видео, снятом из окна квартиры, видно, как дети исполняют гимн Украины, приложив руки к сердцам. Юные футболисты действовали аналогично своим кумирам на Евро-2020. Ролик в Facebook опубликовал музыкант Дмитрий Сирченко.

Когда видео стало вирусным, на парней обратили внимание местные власти. Маленьким мальчикам, которые пели гимн Украины перед игрой в футбол, подарили футбольную атрибутику и бесплатные занятия. Ребята получили мячи, шарфы, а одному из них оплатили тренировки в футбольной секции.

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Источник — Facebook

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.07.2021 06:42
    +3
    Нормальное растет поколение. Украинское.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.07.2021 06:42
    +3
    Нормальное растет поколение. Украинское.
    Ссылка
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