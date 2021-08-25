Юрий ВЕРНИДУБ: «Забыли результат, который был в Тирасполе»

Главный тренер молдавского «Шерифа» из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» Загреб.

«Очень приятно находиться в вашей стране. Хорошее гостеприимство, хороший отель. Нам предстоит ответный матч против «Динамо» Загреб. Мы очень серьезно готовились. Живем сегодняшним днем. Забыли результат, который был в Тирасполе. Полноценно готовились целую неделю, чтобы выйти и сыграть в хороший футбол с достаточно серьезной командой европейского уровня», - сказал Вернидуб.

Матч «Динамо» Загреб – «Шериф» состоится в среду, 25 августа. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Тирасполе завершилась сенсационной победой команды Вернидуба со счетом 3:0.