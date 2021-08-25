Юрий ВЕРНИДУБ: «Забыли результат, который был в Тирасполе»

Наставник «Шерифа» – о предстоящем матче в Загребе

  • 25.08.2021 13:58
  • 1715 просмотров
  • 5 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Забыли результат, который был в Тирасполе»
© Instagram. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» из Тирасполя Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» Загреб.

«Очень приятно находиться в вашей стране. Хорошее гостеприимство, хороший отель. Нам предстоит ответный матч против «Динамо» Загреб. Мы очень серьезно готовились. Живем сегодняшним днем. Забыли результат, который был в Тирасполе. Полноценно готовились целую неделю, чтобы выйти и сыграть в хороший футбол с достаточно серьезной командой европейского уровня», - сказал Вернидуб.

Матч «Динамо» Загреб – «Шериф» состоится в среду, 25 августа. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Тирасполе завершилась сенсационной победой команды Вернидуба со счетом 3:0.

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 14:34
    0
    А в ПМР этот результат останется навечно.)
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 14:12
    +3
    мужики
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    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 14:12
    0
    Забыли? Могу напомнить
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 25.08.2021 14:11
    0
    Посмотрев первый матч с уверенностью говорю что посмотрю и сегодняшний.
    Успеха!
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    Владимир Негруца
    online
    Владимир Негруца, 25.08.2021 14:08
    +3
    молодцы я в вас верю
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