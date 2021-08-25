Матеус ПЕЙШОТО: «Кучер знает, как работать с бразильцами»

Бразильский нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото поделился впечатлениями от игры с «Оболонью» (3:0).

— Матеус, поздравляем с дебютным голом. Опиши свои первые эмоции.

— Очень рад. Дебют, первый матч, и сразу забить... У нас прекрасные болельщики, сегодня был полный стадион! Что касается гола, то это задача нападающего. В каждой игре надо забивать и приносить три очка команде.

— Ты уже прочувствовал разницу между украинским футболом и бразильским?

— Конечно, есть разница, потому что в Бразилии любят играть с мячом, а когда я прилетел в Украину, то увидел, что здесь больше физических нагрузок, интенсивный футбол. Тот период, который я тренировался с командой, нужен для адаптации. Но главное — это все видеть и забивать. Спасибо тренерскому штабу, люди сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно даже на тренировках. И даже в первой игре я вышел на поле с комфортом. Я «девятка», чувствую комфорт именно в штрафной площадке, поэтому и забил такой мяч.

— Кто тебе помогает с акклиматизацией в «Металлисте»?

— Я благодарен нашему главному тренеру Александру Кучеру, он хорошо знает, как работать с бразильцами. И потом, в нашей команде много бразильцев. Поэтому в первый же день, когда я присоединился к команде, чувствовал себя максимально комфортно. Все мне помогли. Не один человек, а все. У нас хороший коллектив, и поэтому все помогают друг другу. Выходя на поле, мы чувствуем себя настоящей командой! Вне зависимости от того, кто забивает, кто в основном составе, а кто — в запасе. Поэтому еще раз говорю спасибо главному тренеру. Он все сделал для моей адаптации. И, конечно, с каждой игрой я буду еще лучше знакомиться с командой. С нападающими, с крайними защитниками, со стилем игры. Надеюсь, что заиграю, покажу болельщикам красивый футбол, и мы будем побеждать в каждом матче!