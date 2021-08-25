Тарас МИХАЛИК: «Уверен, Пятов в матче с Монако не подведет»

Специалист – о предстоящем матче «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 25.08.2021 13:05
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Тарас МИХАЛИК: «Уверен, Пятов в матче с Монако не подведет»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Экс-игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча донецкого «Шахтера» с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Несмотря на победу в Монако, «Шахтер» никаких «автобусов» в Харькове ставить не будет. Игра по счету опасна неприятностями. На мой взгляд, «Шахтер» не изменит своей  философии и будет искать счастье у чужих владений.

Думаю, что по сравнению с первым матчем изменения в составе  «Шахтера» будут минимальные. Травмированного Анатолия Трубина в воротах, скорее всего, заменит Андрей Пятов. Да, ветерану не хватает игровой практики, но огромный опыт должен помочь ему продемонстрировать все свои самые лучшие качества.

Кстати, главный тренер «Монако» Нико Ковач не скрывает, что его подопечные  приехали  в Харьков забивать. Монегаски плохо стартовали в чемпионате Франции и им нужно реабилитироваться. Выход в следующий раунд Лиги чемпионов - веское доказательство силы команды.

Однако и «Шахтер» горит желанием быть на виду в Лиге чемпионов. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние. Я надеюсь, что в Харькове 12 игрок - болельщики также помогут «горнякам» добиться нужного результата», - сказал Михалик.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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