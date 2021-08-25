Андрей ПЯТОВ: «У меня открылось второе дыхание»

Вратарь донецкого «Шахтера» готов к новым вызовам

  • 25.08.2021 12:53
  • 1025 просмотров
  • 7 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «У меня открылось второе дыхание»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

37-летний украинский вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о шансе, который он получил в связи с травмой голкипера Анатолия Трубина.

«Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал контракт новый. Тем более, я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место, это мое решение. Если я увижу, что уже не тяну, скажу: «Спасибо, до свидания». А так… У меня живут амбиции. Наверное, заново все забурлило. Шанс? Не такой шанс я имел в виду, чтобы мои коллеги и друзья получали травмы. Я хочу помогать команде. Я живу футболом. У меня второе дыхание появилось», — отметил Пятов.

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Источник — Бомбардир

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Rzechpospolita
    online
    Rzechpospolita, 25.08.2021 13:53
    0
    Сегодня Андрюхе нужно сыграть свой лучший матч...так хочется две наши команды в Л.Ч.
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    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 25.08.2021 13:49
    0
    Сегодня и посмотрим
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 13:31
    0
    не забудь свои борцовские качества показать во вратарской площадке, забурлило у него
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    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 13:17
    -4
    Главное держи ворота на замке, не открывай их, и попу тоже. Надеемся что Шахтёр вздрючит Монако, а не наоборот
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    Серж М
    Серж М, 25.08.2021 13:17
    +2
    И кто перед Монако тебя за язык тянет?
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    Gayka Loveforever
    Gayka Loveforever, 25.08.2021 13:14
    +2
    Второе, это типа через открытый рот видно пол?
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