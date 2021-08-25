Дмитрий СЕЛЮК: «Предложения по Бенито не устроили Динамо»

Агент нигерийского полузащитника «Динамо» Бенито Дмитрий Селюк объяснил, почему игрок не перешел в хорватский клуб «Горица». По информации хорватских СМИ, этот трансфер не состоялся по вине украинского клуба.

«Сразу скажу, что никакой вины «Динамо» в том, что Бенито не перешел в «Горицу», нет. Заинтересованность хорватов была, но при этом они должны выполнять условия, которые выдвигает «Динамо», а не наоборот. Ведь права на Бенито принадлежат киевлянам. Кроме «Горицы» был вариант в Турции. Но оба этих предложения не устроили «Динамо».

«Горица», кстати, является не совсем, скажем так, благонадежным клубом. Они могут взять футболиста в аренду и не платить, поэтому потом на суды с ними можно потратить деньги. Была схема, они «украли» игрока у «Олимпика», не заплатили, потом увели у «Спартака» футболиста. Поэтому это клуб, с которым надо быть осторожным. В итоге Бенито пока остается игроком «Динамо» и тренируется в команде Мирчи Луческу», — отметил Селюк.

Прошлый сезон Бенито провел в аренде в «Олимпике», за который забил три гола и отдал четыре голевые передачи в 19 играх. 22-летний Бенито перешел в «Динамо» в январе 2020 года и подписал контракт на три с половиной года.