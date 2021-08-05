Вингер Динамо перейдет в хорватский клуб

Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший минувший сезон в донецком «Олимпике», отправится в новую аренду.

Хорватская «Горица» заинтересована в подписании 22-летнего игрока. Скорее всего, это будет годичная аренда с правом выкупа.

Сообщается, что Бенито должен будет заменить на левом фланге Кристияна Ловрича, к которому есть интерес со стороны иностранных клубов.

В начале июля была информация, что Ловрича может подписать как раз киевское «Динамо», однако хорватская пресса о возможности обмена умалчивает.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе «Олимпика», в которых забил три гола.

В 2020 году нигериец подписал контракт с «Динамо» сроком на 3,5 года. Ранее Бенито выступал за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).