Вингер Динамо перейдет в хорватский клуб

Бенито отправится в аренду в «Горицу»

  • 05.08.2021 16:35
  • 2097 просмотров
  • 7 комментариев
Вингер Динамо перейдет в хорватский клуб
© ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший минувший сезон в донецком «Олимпике», отправится в новую аренду.

Хорватская «Горица» заинтересована в подписании 22-летнего игрока. Скорее всего, это будет годичная аренда с правом выкупа.

Сообщается, что Бенито должен будет заменить на левом фланге Кристияна Ловрича, к которому есть интерес со стороны иностранных клубов.

В начале июля была информация, что Ловрича может подписать как раз киевское «Динамо», однако хорватская пресса о возможности обмена умалчивает.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе «Олимпика», в которых забил три гола.

В 2020 году нигериец подписал контракт с «Динамо» сроком на 3,5 года. Ранее Бенито выступал за «Саксан» (Молдова), «Локомотив» Ташкент (Узбекистан), «Луч» (Беларусь) и «Тамбов» (Россия).

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Источник — Index

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 16:58
    0
    __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:55
    Почету ?
    Бенито + бабки за Ловрича
    Распространённая практика
    ну может быть... ну это как ты хочешь купить хорошее авто и предлагаешь владельцу деньги и освежитель воздуха в подарок
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:55
    -1
    _-AK228, 05.08.2021 16:50
    никто не будет включать в сделку футболиста, который стоит в 15 раз меньше
    Почету ?
    Бенито + бабки за Ловрича
    Распространённая практика
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 16:50
    0
    __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:47
    Ну с доплатой то само собой
    никто не будет включать в сделку футболиста, который стоит в 15 раз меньше
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 16:48
    0
    __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:47
    Ну с доплатой то само собой
    не верю.. слишком не равноценно
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:47
    -1
    _-AK228, 05.08.2021 16:43
    за бенито?!)) ну разве что доплатите 6-8 млн.
    Ну с доплатой то само собой
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 05.08.2021 16:43
    +1
    __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:40
    Может Ловрича у них таки возьмём ?
    за бенито?!)) ну разве что доплатите 6-8 млн.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 16:40
    -2
    Может Ловрича у них таки возьмём ?
    Ссылка
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