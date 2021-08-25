Колос не собирается продавать Волынца

Ковалевский «Колос» не собирается продавать 27-летнего украинского вратаря Евгения Волынца в другой клуб.

Футболист не принял участия в поединке 5-го тура УПЛ с «Александрией» (0:1) из-за травмы.

Волынец выступает за «Колос» с лета 2017 года после перехода из «Гелиоса» в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за «Колос» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил один мяч, четыре раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €800 тысяч.