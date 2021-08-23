Колос готовится продать основного вратаря в польский клуб

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Колос» близок к продаже основного вратаря Евгения Волынца в польский клуб «Ракув».
Переговоры между сторонами на завершающей стадии.
27-летний Волынец является основным кипером «Колоса». В минувшем сезоне УПЛ провел 20 матчей и был лучшим по количеству отраженных пенальти.
Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего года.
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Источник — Twitter
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