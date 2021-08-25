Тоттенхэм включился в борьбу за защитника Севильи Кунде

«Тоттенхэм» намерен усилить свой состав защитником «Севильи» Жюлем Кунде. Главным претендентом на 22-летнего француза является «Челси».

«Севилья» не хочет расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. Отмечается, что испанский клуб запросил у «Челси» 80 млн евро. Ранее сообщалось, что лондонцы предложили «Севилье» своего защитника Курта Зуму, но получили отказ.

В прошлом сезоне на счету Кунде 4 гола и 1 ассист в 49 матчах за «Севилью» во всех турнирах.