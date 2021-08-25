Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Монако

В списке все сильнейшие футболисты

  • 25.08.2021 10:54
  • 742 просмотра
  • 6 комментариев
Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Монако
© ФК Шахтер Донецк

25 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби в этой игре пока рассчитывает на 24 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Тимур Пузанков;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 25.08.2021 11:02
    0
    А Коноплянка сдулся?
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 11:02
    0
    serge_kr, 25.08.2021 11:01
    На картинке есть, а в списке нет Соломона
    А ну значёт спорт уа пропустило
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 11:01
    0
    serge_kr, 25.08.2021 11:00
    А где Соломон?
    А действительно и где Соломон.
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 25.08.2021 11:01
    0
    На картинке есть, а в списке нет Соломона
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 11:00
    0
    Ну не все... Трубина нету
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 25.08.2021 11:00
    0
    А где Соломон?
    Ссылка
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