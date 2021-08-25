Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Монако

25 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби в этой игре пока рассчитывает на 24 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Тимур Пузанков;
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;
Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.
Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.
⚒🧡 Заявка «Шахтера» на матч Лиги чемпионов с «Монако» в Харькове.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2021
🔥 Ответная игра раунда плей-офф состоится на ОСК «Металлист» сегодня и начнется в 22:00.
Билеты: https://t.co/8bRAQMsDIS.#Shakhtar #ШахтерМонако #UCL pic.twitter.com/ndgeXIoFZ6
Источник — Sport.ua
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