Стала известна заявка Шахтера на ответный матч против Монако

25 августа, донецкий «Шахтер» проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби в этой игре пока рассчитывает на 24 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Тимур Пузанков;

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Дентиньо, Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.