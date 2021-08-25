Агент требует для Холанда зарплату в 50 млн евро в год

Также Мино Райола хочет получить от клуба-покупателя 40 млн евро комиссионных

  • 25.08.2021 10:41
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Агент требует для Холанда зарплату в 50 млн евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, требует для своего клиента очень солидных условий от клубов-претендентов.

Райола хочет, чтобы Холанд в случае трансфера зарабатывал в новом клубе 50 млн евро в год, а сам агент получил за сделку 40 млн евро комиссионных.

По данным источника, опция выкупа 21-летнего норвежца в следующем году составляет 75 млн евро и может вырасти до 90 млн за счет бонусов.

В сезоне-2021/22 Холанд провел за «Боруссию» 4 матча во всех турнирах, забил 5 голов.

Напомним, ранее мюнхенская «Бавария» подтвердила интерес к Холанду.

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Источник — Sport Bild

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