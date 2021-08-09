Бавария подтвердила интерес к Холанду. «Глупо не интересоваться им»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб интересуется ведущим бомбардиром «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Холандом.

«Эрлинг - топ-игрок. Парень забил 60 голов в 60-ти матчах. Конечно, он нам интересен, глупо не интересоваться таким футболистом», - сказал Салихамиджич.

Sky Germany утверждает, что мюнхенцам на этот раз будет сложно выиграть борьбу за футболиста, учитывая трансферную стоимость в более чем 100 миллионов евро.

Сейчас главным бомбардиром «Баварии» является Роберт Левандовски, которого купили как раз у дортмундцев.