Илья МАРЧЕНКО: «Отыграл матчболлы с везением»

Украинский теннисист Илья Марченко поделился мыслями о своей победе над Тобиасом Камке в квалификации US Open.

«Корты в комплексе разные и тот, на котором мы играли, оказался достаточно быстрым. Как Камке и предпочитает. Я начал совершенно без ритма, наделал много необязательных ошибок.

Почти ничего не получалось – 3:6. Во втором сете нащупал игру на приеме, но на подаче все оставалось на прежнем печальном уровне. Дважды вел с брейком (3:0, 4:2), но так и не удержал преимущество. При счете 5:6 он подавал на матч. Во время подачи я отходил где-то на метр дальше обычного, но все равно у него появилось три матчбола. Я их отыграл. Где-то с везением. Продолжил в таком же стиле и на тай-брейке, хотя и его начал с проигранного очка на своей подаче. Проиграв «тай», Камке сломался. В третьей партии выглядел намного неувереннее. Кроме мини-всплеска и брейка, когда сократил счет с 1:4 на 2:4, практически не боролся», - сказал Марченко.

В следующем матче Марченко сыграет с Иржи Легечкой из Чехии (№192 ATP).