Лидер Лейпцига согласовал контракт с Баварией

27-летний австрийский центральный полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер в ближайшее время переберется в «Баварию».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, хавбек согласовал пятилетний контракт с мюнхенским клубом. Отмечается, что за Забитцера «Бавария» заплатит 15 млн евро + бонусы.
Текущий контракт футболиста с «Лейпцигом» истекает летом 2022 года.
Напомним, что этим летом Забитцер сам сообщил, что хочет покинуть «Лейпциг».
В минувшем сезоне Забитцер провел за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.
Источник — твиттер Николо Скиры
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