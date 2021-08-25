Лидер Лейпцига согласовал контракт с Баварией

27-летний австрийский центральный полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер в ближайшее время переберется в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, хавбек согласовал пятилетний контракт с мюнхенским клубом. Отмечается, что за Забитцера «Бавария» заплатит 15 млн евро + бонусы.

Текущий контракт футболиста с «Лейпцигом» истекает летом 2022 года.

Напомним, что этим летом Забитцер сам сообщил, что хочет покинуть «Лейпциг».

В минувшем сезоне Забитцер провел за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.