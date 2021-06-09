Забитцер хочет уйти из Лейпцига

27-летний австрийский центральный полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер намерен уйти из немецкого клуба этим летом.

Контракт футболиста с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2022 года.

«Лейпциг» может выручить за футболиста €17,5 миллионов. Ранее Забитцером интересовался «Тоттенхэм», а также другие клубы АПЛ, но англичан отпугнул ценник на игрока в размере €50 миллионов.

В минувшем сезоне Забитцер провел за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

В активе хавбека 50 матчей за сборную Австрии, где он забил 8 мячей. На Евро-2020 Австрия сыграет в одной группе с Украиной.