Челси собирается усилиться Саулем

«Челси» вскоре может усилить свой состав хавбеком «Атлетико» Саулем.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, лондонцы намерены арендовать 26-летнего футболиста. За аренду «Челси» дает 5 млн евро, а также хочет включить пункт о выкупе футболиста за 35 млн евро.

Однако мадридский клуб, в свою очередь, хочет осуществить полноценный трансфер уже сейчас и оценивает своего футболиста в 45-50 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Сауль провел за «Атлетико» 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до лета 2026 года.

Ранее «Челси» продал Тэмми Абрахама в «Рому».