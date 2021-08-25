Челси собирается усилиться Саулем

«Челси» вскоре может усилить свой состав хавбеком «Атлетико» Саулем.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, лондонцы намерены арендовать 26-летнего футболиста. За аренду «Челси» дает 5 млн евро, а также хочет включить пункт о выкупе футболиста за 35 млн евро.
Однако мадридский клуб, в свою очередь, хочет осуществить полноценный трансфер уже сейчас и оценивает своего футболиста в 45-50 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.
В прошлом сезоне Сауль провел за «Атлетико» 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до лета 2026 года.
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.