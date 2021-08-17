ОФИЦИАЛЬНО: Рома выкупила Абрахама у Челси

23-летний нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии Тэмми Абрахам перешел в римскую «Рому».

Сумма трансфера составила €40 миллионов. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Абрахам — воспитанник «Челси». Всего футболист провел за первую команду «синих» 82 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 12 результативных передач.

В активе Тэмми 6 матчей за сборную Англии, где он забил один гол.

Стоит отметить, что римскую «Рому» возглавляет португальский специалист Жозе Моуриньо, который тренировал «Челси» с 2004 по 2007 годы и с 2013 по 2015 годы.