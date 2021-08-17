ОФИЦИАЛЬНО: Рома выкупила Абрахама у Челси

Английский форвард стал игроком итальянского клуба

  • 17.08.2021 15:10
  • 1179 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Рома выкупила Абрахама у Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии Тэмми Абрахам перешел в римскую «Рому».

Сумма трансфера составила €40 миллионов. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Абрахам — воспитанник «Челси». Всего футболист провел за первую команду «синих» 82 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 12 результативных передач.

В активе Тэмми 6 матчей за сборную Англии, где он забил один гол.

Стоит отметить, что римскую «Рому» возглавляет португальский специалист Жозе Моуриньо, который тренировал «Челси» с 2004 по 2007 годы и с 2013 по 2015 годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Челси

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 17.08.2021 16:13
    -1
    Сначала прочитал что Рома выкупила у Челси Абрамовича
    Ссылка
    dabo24
    dabo24, 17.08.2021 16:09
    0
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Круто
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 17.08.2021 15:48
    0
    Сообразили на троих с Челси и Интером, стоимость незначительно сместилась в сторону АПЛ, агенты поимели комиссию с трёх сделок. Чувствуется рука Мендеша...
    Ссылка
    rus
    rus, 17.08.2021 15:34
    0
    Хороший трансфер как для Челси так и для Ромы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности