Иван ГЕЦКО: «Монако приедет в Харьков за реваншем»

Специалист – о предстоящем матче «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 25.08.2021 05:40
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Иван ГЕЦКО: «Монако приедет в Харьков за реваншем»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от ответного матча донецкого «Шахтера» с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Тревожные нотки присутствуют. Особенно после того, как стало известно, что в Харькове не сыграет Анатолий Трубин. Да, и он не безгрешен, однако именно его все считают основным вратарем донетчан. Тем более, что его дублер - Андрей Пятов продолжительное время не имел игровой практики и это негативно сказывается на его действиях. Вспомните, как в последнем туре чемпионата УПЛ он пропустил в матче с «Черноморцем» в ближний угол. На мой взгляд, там офсайда и близко не было.

Остается надеяться, что опыт поможет Пятову оказаться на высоте. Но хуже всего, что вся оборона «горняков» не производит впечатление непроходимой.

Кстати, я думаю, что на старте сезона «Mонако» сделал ставку на выступление на международной арене. И в случае вылета от «Шахтера», главный тренер монегасков Нико Ковач вполне может быть уволен. Поэтому легко предположить, что «Mонако» приедет брать реванш.

Все же, хотя «Шахтеру» будет в Харькове очень непросто, он сумеет отпраздновать викторию 2:1. Благодаря высокому индивидуальному мастерству игроков атаки донетчан. Да и 12 игрок - болельщики, будут гнать «Шахтер» вперед, а при потере мяча заставлять действовать с запредельной самоотдачей», - сказал Гецко.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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