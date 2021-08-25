Голкипер Вереса: «Хорошо, что Селезнев не дождался своего часа»

Богдан Когут – о победе над «Минаем»

  • 25.08.2021 05:00
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Голкипер Вереса: «Хорошо, что Селезнев не дождался своего часа»
© Meta-ratings.com.ua

В поединке 5-го тура УПЛ с «Mинаем» вратарь «Вереса» Богдан Когут при счете 1:0 в пользу своей команды отразил пенальти. Капитан ровенчан поделился впечатлениями о своей дуэли с закарпатцем Билоногом.

«Уже во втором домашнем матче «Вереса» подряд в наши ворота назначают пенальти. В поединке с «Ворсклой» мне малости не хватило, чтобы парировать  удар полтавчанина Тилля. Сегодня сумел реабилитироваться, отбив первый 11-метровый за время выступлений в элитном дивизионе.

Я не владел информацией, как исполняет «приговор» Билоног. Поэтому решил стоять на месте до «выстрела» закарпатца. Выдержка помогла: Билоног пробил не совсем удачно, да и я угадал направление удара.

Конечно, было очень приятно, тем более, что эта моя выигранная дуэль помогла «Вересу» отпраздновать первую викторию в чемпионате УПЛ.

Повезло ли мне, что уже был заменен штатный пенальтист «Mиная» Селезнев? Если принять во внимание его умение пробивать с «точки», то да, хотя я всегда оцениваю шансы вратаря и бьющего, 70 на 30. Поэтому и для меня  не все было бы так безнадежно», - сказал Когут.

Напомним, что поединок в Луцке завершился победой «Вереса» со счетом 1:0.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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