Адриан ПУКАНЫЧ: «В ответном матче с Монако горняки своего уже не упустят»

Экс-игрок «Шахтера» считает, что команда Роберто Де Дзерби выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 25.08.2021 03:58
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
Адриан ПУКАНЫЧ: «В ответном матче с Монако горняки своего уже не упустят»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от ответного матча «горняков» с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Последние матчи «Шахтера» дают основание полагать, что «горняки» все лучше понимают замыслы их нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Это касается, прежде всего, действий фланговых защитников, игры в отборе сразу после потери мяча. Еще бросается в глаза мотивированность донетчан в каждом поединке. Согласен, Лига чемпионов - прекрасный стимулятор, однако важно, что желание сыграть через не могу «Шахтер» стремится демонстрировать и на внутренней арене.

Теперь интересно сколько «горняки» еще выдержат такой ритм и здесь очень много будет зависеть от микроклимата в команде.

Что касается завтрашнего противостояния с «Монако», то «Шахтер» своего уже не упустит, тем более, что в первом матче этих соперников наши победили на классе», - сказал Пуканыч.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности