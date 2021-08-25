Адриан ПУКАНЫЧ: «В ответном матче с Монако горняки своего уже не упустят»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от ответного матча «горняков» с «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Последние матчи «Шахтера» дают основание полагать, что «горняки» все лучше понимают замыслы их нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Это касается, прежде всего, действий фланговых защитников, игры в отборе сразу после потери мяча. Еще бросается в глаза мотивированность донетчан в каждом поединке. Согласен, Лига чемпионов - прекрасный стимулятор, однако важно, что желание сыграть через не могу «Шахтер» стремится демонстрировать и на внутренней арене.

Теперь интересно сколько «горняки» еще выдержат такой ритм и здесь очень много будет зависеть от микроклимата в команде.

Что касается завтрашнего противостояния с «Монако», то «Шахтер» своего уже не упустит, тем более, что в первом матче этих соперников наши победили на классе», - сказал Пуканыч.

Напомним, что поединок в Харькове между «Шахтером» и «Монако» начнется 25 августа в 22:00. Первая встреча завершилась победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.