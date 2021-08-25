В субботу, 28 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Металлист 1925» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Днепр-1».
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Источник — Sport.ua
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