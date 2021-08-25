Николай ЦЫМБАЛ: «Глупые ошибки сзади привели к поражению»

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:1) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Наша цель была действовать активно с первых минут, прессинговать. Не хватило игровой дисциплины, агрессии впереди. Реализация и глупые ошибки сзади привели к поражению", - сказал Цымбал.
Напомним, в прошлом сезоне команда Вирта стала чемпионом Первой лиги, а «Минай» занял последнее место в высшем дивизионе.
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Источник — Футбол 1/2/3
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