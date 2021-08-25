Николай ЦЫМБАЛ: «Глупые ошибки сзади привели к поражению»

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:1) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Наша цель была действовать активно с первых минут, прессинговать. Не хватило игровой дисциплины, агрессии впереди. Реализация и глупые ошибки сзади привели к поражению", - сказал Цымбал.

Напомним, в прошлом сезоне команда Вирта стала чемпионом Первой лиги, а «Минай» занял последнее место в высшем дивизионе.