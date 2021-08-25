Артем СИТАЛО: «Игра получилась очень тяжелой, эти три очка очень важные»

Форвард «Ингульца» – о первой победе в сезоне

  • 25.08.2021 03:21
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Артем СИТАЛО: «Игра получилась очень тяжелой, эти три очка очень важные»
© Футбол 1/2/3. Артем Ситало

32-летний нападающий «Ингульца» Артем Ситало прокомментировал победу своей команды над «Львовом» (2:1) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Все очень довольны. Игра получилась очень тяжелой. Первый тайм, можно сказать, провалили. В концовке первого тайма добавили.

Тренер дал установку во втором тайме выйти, не опускать руки, максимально прессинговать, постараться забить быстрый мяч. У нас получилось - забили два. Довели дело до победного завершения. Хочу поздравить всех болельщиков, команду. Эти три очка очень важные», - сказал Ситало.

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Источник — Футбол 1/2/3

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