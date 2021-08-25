Марта КОСТЮК: «Помогало то, что у нас с Канепи не было длинных розыгрышей»

Украинка – о выходе в четвертьфинал турнира в Чикаго

  • 25.08.2021 02:20
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Марта КОСТЮК: «Помогало то, что у нас с Канепи не было длинных розыгрышей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над эстонкой Кайей Канепи в матче второго круга турнира серии WTA 250 в Чикаго.

– Насколько тяжело было играть в условиях такой жары?
– Честно говоря, мне было больше жалко болбоев и болгерл. Большинство из них очень юные, а им ещё нужно быть в масках. Условия были сложными, но у нас не было длинных розыгрышей. Это помогало. Мы больше отдыхали между очками, чем играли. Но были и очень классные моменты во время матча, поэтому я очень рада, что прошла дальше.

– Вы очень много очков заработали на первой подаче. Довольны этим компонентом игры сегодня?
– Да. Моя соперница такой игрок, который любит принимать навылет. В большинстве подача мне помогала. Было ветрено, я использовала резаные подачи, и ей пришлось непросто. Рада, что смогла найти правильную тактику и ритм, что помогло мне справиться з задачей.

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Источник — Sport.ua

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