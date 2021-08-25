Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Десять минут шедеврально провели»

Хавбек «Ингульца» восхищен командой после победы над «Львовом»

  • 25.08.2021 01:39
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Евгений ЗАПОРОЖЕЦ: «Десять минут шедеврально провели»
© Футбол 1/2/3. Евгений Запорожец

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец прокомментировал победу своей команды над «Львовом» (2:1) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы все сами для себя поняли, что провалили первый тайм. Надо было выйти, все перевернуть и доказать, что первый тайм был ошибкой – не проснулись, не доехали. Можно было найти много отмазок. Главное, что мы резко это все поменяли. Во втором тайме завелись. Думаю, показали хорошую игру во втором тайме.

Десять минут, считаю, что шедеврально провели. Забили два быстрых мяча. Еще были предпосылки забить. Ничего, оставим эти голы на следующие игры», - сказал Запорожец.

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Источник — Футбол 1/2/3

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