Чикаго. Костюк завершила борьбу в парном разряде

Марта в дуэте с Кларой Таусон проиграла чешскому тандему

  • 25.08.2021 01:20
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  • 1 комментарий
Чикаго. Костюк завершила борьбу в парном разряде
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго в парном разряде.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Кларой Таусон из Дании проиграла чешскому тандему Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
 
Чикаго. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Клара Таусон – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова – 6:7(3), 3:6
 
У чешек далее со сетке первый сеяный дуэт Николь Мелихар / Деми Схурс.

Ранее Марта пробилась в 1/4 финала одиночного разряда.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 25.08.2021 01:27
    0
    Ну и фиг с этой пары, не надо было заявлятся еще играть при жаре, если со здоровье все ок, в одиночке может далеко пройди, а там кто его знает!
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