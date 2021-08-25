Чикаго. Костюк завершила борьбу в парном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго в парном разряде.



В матче первого круга украинка в дуэте с Кларой Таусон из Дании проиграла чешскому тандему Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.



Чикаго. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Клара Таусон – Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова – 6:7(3), 3:6



У чешек далее со сетке первый сеяный дуэт Николь Мелихар / Деми Схурс.

Ранее Марта пробилась в 1/4 финала одиночного разряда.