Возможно? Брат владельца ПСЖ намекнул на связку Месси – Роналду

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, опубликовал изображение, на котором главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.
«Возможно?», – подписал Аль-Тани изображение в твиттере.
Отметим, что Аль Тани уже анонсировал договоренность с Месси, пока не было официально известно, что аргентинец переходит в ПСЖ.
Роналду ранее известил руководство «Ювентуса», что покинет клуб до конца текущего трансферного окна.
Quizás ?— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021
Maybe ?
Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV
Источник — Twitter
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или они подурели там все, хотят всех звёзд в одну клетку...
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