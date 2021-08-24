Возможно? Брат владельца ПСЖ намекнул на связку Месси – Роналду

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, опубликовал изображение, на котором главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.



«Возможно?», – подписал Аль-Тани изображение в твиттере.



Отметим, что Аль Тани уже анонсировал договоренность с Месси, пока не было официально известно, что аргентинец переходит в ПСЖ.



Роналду ранее известил руководство «Ювентуса», что покинет клуб до конца текущего трансферного окна.

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Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021