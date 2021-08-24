Возможно? Брат владельца ПСЖ намекнул на связку Месси – Роналду

Это было бы грандиозно

  • 24.08.2021 23:33
  • 1687 просмотров
  • 4 комментария
Возможно? Брат владельца ПСЖ намекнул на связку Месси – Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, опубликовал изображение, на котором главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.
 
«Возможно?», – подписал Аль-Тани изображение в твиттере.
 
Отметим, что Аль Тани уже анонсировал договоренность с Месси, пока не было официально известно, что аргентинец переходит в ПСЖ.
 
Роналду ранее известил руководство «Ювентуса», что покинет клуб до конца текущего трансферного окна.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 25.08.2021 00:06
    0
    folomkin99, 24.08.2021 23:46
    месси выше роналду
    Он на стулке стоит.
    Ссылка
    nivava
    online
    nivava, 24.08.2021 23:58 (изменен)
    0
    Ёкарный Бабай, 24.08.2021 23:48
    Нужно сразу будет нанимать штат психологов и каждому по часу в день мыть мозги, чтоб они все друг с другом не пересрались. Но я б на эту команду посмотрел.
    Дом - 3 ???
    или они подурели там все, хотят всех звёзд в одну клетку...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 24.08.2021 23:48
    +5
    Нужно сразу будет нанимать штат психологов и каждому по часу в день мыть мозги, чтоб они все друг с другом не пересрались. Но я б на эту команду посмотрел.
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 24.08.2021 23:46
    +2
    месси выше роналду
    Ссылка
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