Лудогорец
2 : 1
Мальмё
24.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лудогорец – Мальме – 2:1. Победа как поражение. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

  • 25.08.2021 00:15
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Лудогорец – Мальме – 2:1. Победа как поражение. Видео голов и обзор матча
© ФК Лудогорец

Во вторник, 24 августа, в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» прошел ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором «Лудогорец» обыграл шведский клуб «Мальме». К сожалению для болгар, по сумме двух матчей они уступили.
 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф

«Лудогорец» – «Мальме» – 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Недялков (10), Сотириу пенальти (59) – Бирманчевич (42)

Обзор матча

Гол Недялкова

Гол Бирманчевича

Гол Сотириу

События матча
60' ГОЛ ! С пенальти забил Пиерос Сотириу (Лудогорец).
42' ГОЛ ! Мяч забил Велько Бирманчевич (Мальмё).
10' ГОЛ ! Мяч забил Антон Недялков (Лудогорец).
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Источник — Sport.ua

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