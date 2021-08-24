Чикаго. Надежда Киченок – в парном четвертьфинале

Надя поддержала почин сестры Людмилы

  • 24.08.2021 21:55
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Чикаго. Надежда Киченок – в парном четвертьфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла матч первого круг парного разряда на турнире WTA 250 в Чикаго.
 
В стартовой встрече украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии, посеянные под третьим номером, одолела швейцарско-словенский тандем Виктория Голубич / Тамара Зиданшек.
 
Чикаго. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Виктория Голубич / Тамара Зиданшек – 6:2, 6:4 
 
Далее по сетке встреча с дуэтом Се Шу Ин (Тайвань) / Пеангтарн Плипуек (Таиланд) 

Ранее в 1/4 финала вышла и Людмила Киченок.

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Источник — Sport.ua

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