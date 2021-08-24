Названо условие, при котором Динамо отпустит Гусева работать в сборную

Мирча Луческу не хочет отпускать помощника полностью, но готов пойти на компромисс

  • 24.08.2021 21:29
  • 6168 просмотров
  • 2 комментария
Названо условие, при котором Динамо отпустит Гусева работать в сборную
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Киевское «Динамо» пока не получало официальное предложение в клуб от нового главного тренера сборной Украины Александра Петракова с просьбой отпустить помощника Мирчи Луческу Олега Гусева для работы в тренерском штабе главной команды страны.
 
Тем не менее, по информации источника, такой разговор между Александром Петраковым и представителями «Динамо» действительно имел место на стадионе «Динамо» во время недавнего матча киевлян с черниговской «Десной». Эта тема носила консультативный характер и пока ее обсуждение не вышло на официальный уровень.
 
Сообщается, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу уже в курсе предложения для Гусева, однако полностью отпускать одного из своих помощников в преддверии старта команды в Лиге чемпионов он категорично не согласен. Правда, румынский специалист готов пойти на встречу УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству. В таком амплуа в молодежной сборной Хорватии работает другой помощник Луческу – Огнен Вукоевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Руслан Шевченко
    online
    Руслан Шевченко, 24.08.2021 22:44
    0
    До пары
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 24.08.2021 21:43
    -8
    Можеть Петраков ещё Ротаня пригласит...Что уже начинается веселуха?
    Ссылка
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