Названо условие, при котором Динамо отпустит Гусева работать в сборную

Киевское «Динамо» пока не получало официальное предложение в клуб от нового главного тренера сборной Украины Александра Петракова с просьбой отпустить помощника Мирчи Луческу Олега Гусева для работы в тренерском штабе главной команды страны.



Тем не менее, по информации источника, такой разговор между Александром Петраковым и представителями «Динамо» действительно имел место на стадионе «Динамо» во время недавнего матча киевлян с черниговской «Десной». Эта тема носила консультативный характер и пока ее обсуждение не вышло на официальный уровень.



Сообщается, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу уже в курсе предложения для Гусева, однако полностью отпускать одного из своих помощников в преддверии старта команды в Лиге чемпионов он категорично не согласен. Правда, румынский специалист готов пойти на встречу УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству. В таком амплуа в молодежной сборной Хорватии работает другой помощник Луческу – Огнен Вукоевич.