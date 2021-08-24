Яремчук выйдет в стартовом составе на матч плей-офф ЛЧ против ПСВ

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук выйдет в стартовом составе португальского клуба в ответном матча плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ.



Встреча состоится в Эйндховене и начнется в 22:00 по Киеву.



Отметим, что первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Бенфики», в том матче на счету украинца результативная передача.