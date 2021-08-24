ФОТО. Шахтер перед матчем с Монако провел тренировку в Харькове

Встреча состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву

  • 24.08.2021 20:50
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ФОТО. Шахтер перед матчем с Монако провел тренировку в Харькове
© ФК Шахтер Донецк

24 августа «Шахтер» провел открытую тренировку в Харькове.

В целом сессия длилась чуть больше часа. После разминки футболисты выполняли игровые, тактические упражнения, а по завершении основной части остались отработать удары по воротам.

В среду, 25 августа, здесь состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако». Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 22:00.

Шахтер – Монако. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

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