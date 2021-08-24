Динамо Загреб – Шериф. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 24.08.2021 20:34
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Динамо Загреб – Шериф. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Шериф

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб – «Шериф».

«Первый поединок «Шериф» выиграл на своем поле со счетом 3:0 благодаря дублю Адамы Траоре и голу Димитриса Коловоса.

Перед ответной встречей в рамках чемпионата Хорватии «Динамо» в загребском дерби переиграло «Локомотиву» с минимальным перевесом (1:0). «Шериф» поединок чемпионата Молдовы не играл.

Немного неожиданный счет первой игры – 3:0 в пользу «Шерифа». Команда из Тирасполя очень хорошо сыграла на контратаках. Они забили три гола. Будет очень тяжело загребскому «Динамо» пройти дальше. Поставлю на то, что хорватская команда в Загребе сможет выиграть ответный поединок», - сказал Бартулович.

Матч «Динамо» Загреб – «Шериф» состоится 25-го августа. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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