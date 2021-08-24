Источник: Защитника киевского Динамо предложили российскому клубу

Защитника киевского «Динамо» и сборной Польши Томаша Кендзеру предложили российскому клубу.
По информации источника, этот клуб – «Ростов», который в прошлом сезоне занял девятое место в РПЛ, а в текущем находится на дне турнирной таблицы после пяти сыгранных туров.
Отметим, что контракт 27-летнего поляка с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Кендзера провел 40 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Сидклей может перейти в ПАОК.
Источник — Sport24.ru
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