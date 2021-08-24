Источник: Защитника киевского Динамо предложили российскому клубу

Томаш Кендзера может стать игроком «Ростова»

  • 24.08.2021 20:27
  • 3257 просмотров
  • 17 комментариев
Источник: Защитника киевского Динамо предложили российскому клубу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Защитника киевского «Динамо» и сборной Польши Томаша Кендзеру предложили российскому клубу.
 
По информации источника, этот клуб – «Ростов», который в прошлом сезоне занял девятое место в РПЛ, а в текущем находится на дне турнирной таблицы после пяти сыгранных туров.
 
Отметим, что контракт 27-летнего поляка с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.
 
В прошлом сезоне Кендзера провел 40 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Сидклей может перейти в ПАОК.

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Источник — Sport24.ru

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 24.08.2021 21:04
    0
    А какая фамилия этого "источника"?
    Ссылка
    кличко в очко
    online
    кличко в очко, 24.08.2021 21:02
    -1
    RomanEnakievo.., 24.08.2021 20:56
    Поляк в мухосранск не поедет никогда
    Так он и так в мухосранске играет
    Ссылка
    кличко в очко
    online
    кличко в очко, 24.08.2021 21:01
    -3
    На повышение пойдет
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 24.08.2021 20:59
    +1
    RomanEnakievo.., 24.08.2021 20:56
    Поляк в мухосранск не поедет никогда
    там клуб московської армії на трансфермаркт....а тут фейк-ньюз звичайний)) до москови вони охоче їздять))
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 24.08.2021 20:58
    0
    Хотя учитывая травмы Попова и Бурды, низкий уровень Шабанова - Кендзера отличный вариант для подстраховки центра. Но вот вопрос в том что Томаша не устраивает быть подстраховкой...
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 24.08.2021 20:57
    -3
    Maksim Dimitrov, 24.08.2021 20:32
    И зачем ему этот колхоз. Не пойдет он
    гроші..і дк - не "колхоз"?) поляки нормально співпрацюють з рф у спортивній сфері) навіть з Криму туди їздять)
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 24.08.2021 20:56
    0
    Поляк в мухосранск не поедет никогда
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 24.08.2021 20:56
    +3
    bolelschik, 24.08.2021 20:34
    А кто вместо его будет играть?
    Тымчик и Караваев...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 24.08.2021 20:45
    -3
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 24.08.2021 20:43
    -3
    nivava, 24.08.2021 20:40
    А ЧТО ему мешает играть за российский клуб?
    а ты думаешь кендзера скотына равнодушная, не знает из-за кого страдает украина нэнька
    Ссылка
    Mykola_nik
    Mykola_nik, 24.08.2021 20:42
    0
    Поляк слабенький гравець...
    Ссылка
    nivava
    online
    nivava, 24.08.2021 20:40
    +3
    А ЧТО ему мешает играть за российский клуб?
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 24.08.2021 20:38
    -5
    ещё один мегаперспективный, что ели вспомнил
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 24.08.2021 20:38
    -9
    bolelschik, 24.08.2021 20:34
    А кто вместо его будет играть?
    этот, как его, которого в сборную вызывали и он играл с испанцами в просёрочном матче, он вообще ещё в динамо, тымчик, вспомнил.
    Ссылка
    bolelschik
    online
    bolelschik, 24.08.2021 20:34
    -3
    А кто вместо его будет играть?
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 24.08.2021 20:33
    -3
    это всё чтобы ослабить российскую армию, ничо вы не понимаете
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 24.08.2021 20:32
    +6
    И зачем ему этот колхоз. Не пойдет он
    Ссылка
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