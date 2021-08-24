В среду, 25 августа, в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся донецкий «Шахтер» и «Монако».
Матч пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Шахтер» – «Монако». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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