Сборная Чехии объявила состав на товарищеский поединок с командой Украины

Сборная Чехии объявила состав на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 с Беларусью и Бельгией, а также на товарищеский поединок с Украиной.



Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы на пресс-конференции в Праге объявил имена 20-ти исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022 и товарищеского поединка с Украиной.



Состав сборной Чехии:



Вратари: Томаш Вацлик («Олимпиакос», Греция), Филипп Нгуен («Словацко»), Ондржей Коларж («Славия»).



Защитники: Алеш Матею («Брешия», Италия), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Томаш Калас («Бристоль», Англия), Ян Борил, Ондржей Кудела, Давид Зима (все - «Славия»), Якуб Брабец, Милан Гавел (оба - «Виктория»).



Полузащитники: Антонин Барак («Верона», Италия), Алекс Крал («Спартак», Россия), Михал Садилек (ПСВ, Нидерланды), Якуб Янкто («Сампдория», Италия), Томаш Холеш, Томаш Соучек (оба - «Славия»), Якуб Пешек («Спарта»).



Нападающие: Матей Выдра («Бернли», Англия), Адам Гложек («Спарта»).



Кроме того, Ярослав Шилгавы имеет список из 19-ти резервных игроков, которые могут быть довызваны в основной состав в любой момент.



Резервные игроки сборной Чехии:



Вратари: Томаш Коубек («Аугсбург», Германия), Алеш Мандоус («Славия»).



Защитники: Вацлав Емелька («Ауд-Хеверле», Бельгия), Томаш Хайек («Витесс», Нидерланды), Ян Лецякс («Локомотива», Хорватия), Стефан Симич («Хайдук», Хорватия), Патрицио Стронати («Баник» ), Томаш Визнер («Спарта»).



Полузащитники: Павел Буха («Виктория»), Ондржей Лингр, Яромир Змргал (оба - «Славия»), Михал Сачек, Давид Павелка (оба - «Спарта»).



Нападающие: Михал Крменчик («Брюгге», Бельгия), Томаш Пекгарт («Легия», Польша), Мартин Долежал («Яблонец»), Томаш Хорый («Виктория»), Станислав Тецл, Ян Кухта (оба - «Славия») .



Напомним, в рамках отбора ЧМ-2022 второго сентября сборная Чехии сыграет в Остраве с Беларусью, 5 сентября в Брюсселе - с Бельгией, а 8 сентября в Пльзене проведет товарищеский матч с Украиной.