Украина и Чехия проведут товарищеский матч в Пльзене

Товарищеская встреча между сборными Чехии и Украины, которая должна состояться 8 сентября текущего года, пройдет в Пльзене на домашнем стадионе местного клуба «Виктория».
Эта арена вмещает около 12 тыс. Зрителей. Время начала матча будет определено позднее.
Напомним, что в рамках отбора к чемпионату мира Украина 12 октября во Львове сыграет с Боснией, а 11 ноября в Одессе сыграет с Болгарией.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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