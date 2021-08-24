Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В среду мы должны думать, что у нас один матч»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к «Монако», сильных игроках соперника, травме Трубина и вере в Пятова.

– Играть в Харькове – достаточно привычно для команды, но пока совсем непривычно для вас. Отличалась ли подготовка к этому матчу?

– Самое главное, что футболисты привыкли играть в Харькове, потому что я завтра играть на поле не буду. Для нас ничего не менялось. Мы готовились к матчу и вчера, и сегодня, и завтра тоже будем.

– На кону участие в группе Лиги чемпионов и 40 миллионов евро бонусов. Вам нужно дополнительно заряжать ребят или наоборот успокаивать, чтобы не перегорели?

– У всех большая мотивация – и у нас, и у «Монако». Завтра мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с «Монако». Мы можем готовиться к предстоящей встрече правильно. Завтра у нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом.

– Какая ситуация с Трубиным?

– Трубин получил травму и уже перенес операцию. Очень жаль: молодой футболист, который очень хорошо играл в начале сезона. Но у нас есть Пятов – мы очень верим в него и, конечно, завтра можем сделать все очень хорошо.

– Два года назад в матче «Шахтер» – «Айнтрахт» судил Энтони Тейлор, англичанин, который будет работать и завтра. За две желтые он удалил Степаненко. Через полгода в матче Украина – Португалия он опять удалил Степаненко за две желтые. Что сделать, чтобы Степаненко не был удален завтра?

– Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы завтра квалифицировались.

– По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе «Монако» Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

– У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25 августа, начало в 22:00.

Шахтер – Монако. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов