Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В среду мы должны думать, что у нас один матч»

Главный тренер «Шахтера» – об ответной встрече с «Монако»

  • 24.08.2021 18:21
  • 987 просмотров
  • 9 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В среду мы должны думать, что у нас один матч»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к «Монако», сильных игроках соперника, травме Трубина и вере в Пятова.

– Играть в Харькове – достаточно привычно для команды, но пока совсем непривычно для вас. Отличалась ли подготовка к этому матчу?
– Самое главное, что футболисты привыкли играть в Харькове, потому что я завтра играть на поле не буду. Для нас ничего не менялось. Мы готовились к матчу и вчера, и сегодня, и завтра тоже будем.

– На кону участие в группе Лиги чемпионов и 40 миллионов евро бонусов. Вам нужно дополнительно заряжать ребят или наоборот успокаивать, чтобы не перегорели?
– У всех большая мотивация – и у нас, и у «Монако». Завтра мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с «Монако». Мы можем готовиться к предстоящей встрече правильно. Завтра у нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом.

– Какая ситуация с Трубиным?
– Трубин получил травму и уже перенес операцию. Очень жаль: молодой футболист, который очень хорошо играл в начале сезона. Но у нас есть Пятов – мы очень верим в него и, конечно, завтра можем сделать все очень хорошо.

– Два года назад в матче «Шахтер» – «Айнтрахт» судил Энтони Тейлор, англичанин, который будет работать и завтра. За две желтые он удалил Степаненко. Через полгода в матче Украина – Португалия он опять удалил Степаненко за две желтые. Что сделать, чтобы Степаненко не был удален завтра?
– Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы завтра квалифицировались.

– По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе «Монако» Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?
– У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25 августа, начало в 22:00.

Шахтер – Монако. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 24.08.2021 19:02
    0
    DK1961, 24.08.2021 18:58
    Ну так максик и ему подобные страшно радовались возвращению пяткина. Посмотрим, что он запоет после матча. Здесь все ясно. Главное, чтобы Петраков сделал правильные выводы завтра после 24.00
    Вот вы сейчас рассказываете, а завтра - хоп! и в воротах будет Шевченко или Пузанков))
    Ссылка
    _-AK228
    online
    _-AK228, 24.08.2021 19:00
    0
    Дед, ты уже который раз выставляешь себя дебилом .. ДД такого не говорил
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 24.08.2021 18:59
    -1
    завтра мы узнаем повысят нам электроэнергию или оставят такой же
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 24.08.2021 18:58
    -1
    Lyolik, 24.08.2021 18:49
    Мне кажется Пятов будет отмахиваться от мяча как от мух.
    Ну так максик и ему подобные страшно радовались возвращению пяткина. Посмотрим, что он запоет после матча. Здесь все ясно. Главное, чтобы Петраков сделал правильные выводы завтра после 24.00
    Ссылка
    Lyolik
    online
    Lyolik, 24.08.2021 18:49
    0
    DK1961, 24.08.2021 18:43
    Де Дзерби: завтра у нас будет проходной двор в защите и пустота в воротах
    Мне кажется Пятов будет отмахиваться от мяча как от мух.
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 24.08.2021 18:43
    -1
    Де Дзерби: завтра у нас будет проходной двор в защите и пустота в воротах
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 24.08.2021 18:36
    0
    На Степаненка в англичанина явно зуб, нужно попробовать обойтись без него. Выпускать степу, это считай сразу -1 в команде. Манера рефери не совместима с жесткой борьбой за мячь степаненка.
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 24.08.2021 18:34
    -2
    Во, как совпало. И я так думаю. Грюнвальдская битва на уничтожение.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
    сергей богданов, 24.08.2021 18:29
    -3
    Я верю в него!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности