Андрей ПЯТОВ: «Все понимаем, что за матч нас ожидает»

Вратарь «Шахтера» – о предстоящей встрече с «Монако»

  • 24.08.2021 18:10
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  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Все понимаем, что за матч нас ожидает»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов на пресс-конференции накануне ответной игры с «Монако» ответил на вопросы журналистов.

– После матча с «Черноморцем» главный тренер отметил, что команде не хватает спортивной злости. Согласен с этим утверждением и какая атмосфера в коллективе сейчас?
– Обстановка хорошая. Пришел тренер со своим видением, все учимся и воспринимаем идеи. Злость? Конечно, она должна быть выше, должна быть агрессия, но это дело времени. Думаю, мы все понимаем, что за матч нас ожидает, и отнесемся к нему со всей ответственностью.

– Ты собирался завершать карьеру в сборной, но сейчас получил вызов в стан национальной команды – опиши свои эмоции. Готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой кадровой ситуации именно по вратарской позиции? 
– Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг. Пока у нас есть очень важный матч с «Монако», мы все готовимся и думаем только об этой игре.

Матч «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25 августа, начало в 22:00.

Шахтер – Монако. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 24.08.2021 18:46
    -1
    Надо представить, что это московский Спартак. Ну или сборная Польши. С чуждыми нам цветами.)
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